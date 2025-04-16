DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp krizi sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, süreci ilk andan itibaren yerinde takip ettiklerini belirtti.

Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik.

Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.”

Sağlık durumu yakından takip ediliyor

Sırrı Süreyya Önder’in tedavisine İstanbul’daki hastanede devam edilirken, yetkililer sağlık durumunun yakından izlendiğini ifade ediyor. Daha önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanlığı da Önder’in tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.