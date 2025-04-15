14 yıldır İzmir gelinlik sektöründe olan ve 2017’de Çankaya’daki Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nde kendi markasını hayata geçiren tasarımcı Zeynep Olgun, ilk mağazasını, Konak’ın en hareketli noktalarından olan Pasaport bölgesinde açtı.

3 aylık hazırlık aşamasından sonra 3 katlı mağazasını faaliyete geçiren Olgun, kokteyl ve parti eşliğinde renkli bir açılış gerçekleştirdi. Etkinliğe, İzmir’in önde gelen tasarımcılarının yanı sıra, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile İzmir Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanları ve üyeleri de katıldı. Günün en hareketli anları ise ritim sanatçısı Ceren Özdemir’in darbuka, perküsyon ve hangdrum eşliğinde sergilediği canlı performansı oldu. Enerjik yapısıyla herkesi coşturan Özdemir, konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Ceren Özdemir - Zeynep Olgun

Süsleme ve kokteyl ikramları Duygu Şen ve Seda Candan’ın sahibi olduğu İzmir Organizasyon tarafından yapılırken, mağazada yer alan dikkat çekici tasarımlar ve Zeynep Olgun’un özel olarak getirttiği mermer dekorasyonlar, konuklar tarafından beğeniyle incelendi. Yıllardır toptan gelinlik üretimi yaparken perakende müşterileri için de tasarım hazırlama hayali kuran Olgun, bu hayalini yeni yerinde gerçekleştireceği için hayli mutluydu. Üretim ve satış hizmetinin bir arada gerçekleştirileceği mağazada kişiye özel abiye tasarımların da hazırlanacağını belirten Olgun, “Yurtiçi müşterilerinin yanı sıra ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapıyorum. Ayrıca bende 48 beden ve üzeri üretim de mevcut. Büyük beden özel koleksiyonlarım en çok Amerikalı müşterilerin ilgisini çekiyor” dedi.