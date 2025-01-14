Türk sineması ve televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Şenol Sönmez, yönetmenlik kariyerine birçok önemli projeyle damgasını vurdu. Hem sinema hem de televizyon alanında başarılı işlere imza atan Sönmez, son olarak Hadise ile tanışıp magazin gündeminde de dikkatleri üzerine çekti. İşte Şenol Sönmez’in yönettiği öne çıkan filmleri ve dizileri:

Şenol Sönmez’in filmleri:

Ağlak Arif, Öldür Beni Sevgilim, Leke, Tutar mı Tutar

Şenol Sönmez, özellikle "Ağlak Arif" ve "Öldür Beni Sevgilim" gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekmiş, sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Şenol Sönmez’in TV dizileri:

Doktorlar (2006), Gönül Salıncağı, Unutulmaz, Gönül Ferman Dinlemiyor, İffet, Osmanlı Tokadı, Huzur Sokağı, Esas Oğlan, Zalim İstanbul, Kiralık Aşk