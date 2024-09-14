Denizli Ticaret Odası (DTO), Almanya'nın Frankfurt kentinde iki yılda bir düzenlenen Automechanika Frankfurt 2024 fuarına katıldı. Bu fuar, otomotiv yan sanayi ve servis ekipmanları açısından dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak biliniyor. DTO'nun 4'üncü ve 15'inci Meslek Komitelerinden oluşan 29 kişilik teknik heyeti, sektördeki en son teknolojileri ve ekipmanları inceleme fırsatı buldu.

Fuarda dikkat çeken yenilikler

Fuar, 80 ülkeden 4200 katılımcıya ev sahipliği yaptı ve son teknoloji ekipmanlarla dolup taştı. DTO heyeti, burada çeşitli sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri yaparak, Denizli’nin otomotiv sektöründeki yerini güçlendirmek için önemli temaslarda bulundu. Bu ziyaretin, Türk iş dünyası ile uluslararası alandaki iş birliklerini artırma açısından büyük bir fırsat sunduğu belirtildi.

Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören’in ev sahipliği

DTO heyeti, Almanya'daki ziyaretleri sırasında Leverkusen Belediye Başkanı Uwe Richrath ile bir araya geldi ve Leverkusen'de yaşayan Türkler ile ortak yürütülen işler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören’in ev sahipliğinde çeşitli iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Audi'nin merkez satış ve servis alanlarını ziyaret eden heyet, daha sonra Cupra firmasını da inceledi. İnceören'in firması ASA Service GmbH'ye yapılan ziyaret, Almanya’daki sektör işleyişine dair derinlemesine bilgi sağladı.

Leverkusen belediye başkanı ile görüşme

DTO heyeti, ASA GmbH ziyaretlerinde Leverkusen Büyükşehir Belediye Başkanı Uwe Richrath ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türk toplumu ve iş dünyası ile yürütülen ortak projeler ve ticari ilişkiler ele alındı. Ziyaretin sonunda, DTO heyeti tarafından Leverkusen Belediye Başkanı Richrath ve Dernek Başkanı İnceören’e Denizli’nin simgelerinden biri olan Denizli Horozu plaketleri takdim edilerek teşekkür edildi.