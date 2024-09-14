Hafta sonu gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünya evine giren Denizlili genç çift, balayı dönüşü korkunç bir kaza yaşadı. Olay, Muğla ile Denizli Karayolu üzerindeki Gazeller Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybeden otomobil, şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kaza mahalline geldiklerinde ciddi bir manzara ile karşılaştı.

Gelin sağlık ekiplerine teslim edildi

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu otomobilin içerisinden çıkarılan gelin Ezgi Aday (20), sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ezgi Aday, ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

Damat olay yerinde hayatını kaybetti

Üzücü kaza sonucunda damat İbrahim Aday (21), olay yerinde hayatını kaybetti. İbrahim Aday’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Gelin Ezgi Aday'ın durumu

Hastaneye kaldırılan Ezgi Aday'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, hayat tehlikesinin olmadığı belirtildi. Ancak, kazanın ardından yaşadığı travma ve yaralar nedeniyle tedavisinin süreceği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın meydana gelmesinin ardından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.