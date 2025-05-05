İlçelere göre benzin, motorin ve LPG fiyatlarında dikkat çeken farklılıklar mevcut. Özellikle Seydikemer ve Fethiye'de fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Benzin fiyatları 46,58 TL ile 46,84 TL arasında değişiyor

Muğla merkezde kurşunsuz benzin fiyatı litre başına 46,61 TL olarak belirlenirken, en yüksek fiyat 46,84 TL ile Seydikemer ilçesinde görülüyor. Fethiye ve Dalaman'da ise fiyat 46,73 TL'nin üzerine çıkıyor.

Motorin fiyatları 47,21 TL'ye ulaştı

Motorin fiyatları ilçelere göre farklılık gösteriyor. Seydikemer'de litre başı motorin fiyatı 47,21 TL ile zirve yaparken, merkezde ve büyük ilçelerde bu fiyat 46,98 TL seviyesinde seyrediyor. En düşük fiyat 46,95 TL ile Yatağan'da kaydedildi.

LPG fiyatları sabit kaldı

Tüm ilçelerde LPG fiyatı 27,04 TL olarak sabit kalmaya devam etti. Son haftalarda LPG fiyatlarında bir değişiklik gözlenmiyor.

Muğla genelinde ortalama akaryakıt fiyatları:

Kurşunsuz Benzin (litre): 46,61 TL

Motorin (litre): 46,98 TL

LPG (litre): 27,04 TL

Fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım firmalarının resmi listelerine göre güncellenmiştir. İlçeler arası kuruş farkları, lojistik ve rekabet koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.