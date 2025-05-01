Menderes Belediyesi’nin 2024 yılında başlattığı “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, 200. bebek için özel bir ziyaret gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in eşi Melek Çiçek ve kültür müdürlüğü ekipleri, ilk çocuklarını dünyaya getiren Dönmez ailesinin evine konuk oldu.

Noyan Bebek’e ilk kutlama Başkan Çiçek’ten

Proje çerçevesinde, Dönmez çiftine “Hoş Geldin Bebek” çantası takdim edildi. Ziyarette samimi anlar yaşanırken, ailenin ilk çocukları Noyan için iyi dilekler iletildi.

Melek Çiçek: “Onların heyecanı hepimize yansıyor”

Menderes Belediye Başkanı’nın eşi Melek Çiçek, “Bir anne olarak bu heyecana ortak olmak beni çok duygulandırdı. Ailemizi ve minik bebeğimizi gönülden kutluyorum” dedi.

Proje büyüyor, mutluluk yayılıyor

Başkan İlkay Çiçek, “Her yeni bebekle birlikte mutluluğu paylaşmak bize güç veriyor. 200. çocuğa ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizi daha da geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.