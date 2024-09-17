Sakarya Meydan Muharebesi zaferi sonrası Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesi anısına kutlanan Gaziler Günü, bu yıl da İzmir’de geniş kapsamlı etkinliklerle idrak edilecek. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm İzmirlileri evlerini ve iş yerlerini Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatmaya davet etti.

“Evleri ve iş yerlerini bayraklarla süsleyin”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Gaziler Günü’nün vatan için canını ortaya koyan gazilerimize minnet ifade etme günü olduğunu vurgularken, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle şehri süsleme çağrısında bulundu. Vali Elban, “Hem resmî kurumlarımızda hem de hemşehrilerimizin ev ve iş yerlerinde bayraklarımızı dalgalandıralım. Bu, gazilerimize duyduğumuz saygıyı ve minneti en güzel şekilde ifade edecektir” dedi.

Gaziler için onurlandırıcı törenler

19 Eylül Perşembe günü, Gaziler Günü dolayısıyla kent merkezinde gerçekleştirilecek törenler, “Kahramanlarla Yürüyoruz” adı altında düzenlenecek yürüyüşle başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli gaziler derneklerinin çelenkleri sunulacak. Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın’ın yapacağı konuşma ile devam edecek.

Spor etkinlikleriyle gaziler anılacak

Gaziler Günü etkinlikleri, Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenecek olan “Gaziler Günü Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla” başlıklı spor etkinlikleri ile sona erecek. Ayrıca İzmir’in tüm ilçelerinde kaymakamlıkların öncülüğünde törenler düzenlenerek gaziler onurlandırılacak ve ziyaret edilecek.