İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde haziran ve temmuz aylarında çıkan orman yangınlarında konutu, iş yeri, tarım alanı ve hayvanları zarar gören yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Afet sonrası ekonomik yükü hafifletmek amacıyla, belediyenin 18 Temmuz tarihli meclisinde alınan karara göre Afet Komisyonu’nun tespit ettiği hanelerden yıl sonuna kadar su bedeli alınmayacak.

Sosyal destek uygulaması hayata geçti

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü, uygulamayı Ödemiş’in tüm kırsal mahallelerini kapsayacak şekilde yürütüyor. Özellikle Tosunlar, Suçıktı, Karadoğan, Üzümlü, Köseler ve Yeniköy mahalleleri öncelikli olarak değerlendirildi.

Diğer ilçelerde mağdurlar destek alacak

Bayındır, Buca, Çeşme, Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes ve Seferihisar’da ise itfaiye raporlarıyla yangından etkilendiği belgelenmiş adresler sosyal destek kapsamına alındı. Bu uygulama sayesinde yangın mağduru vatandaşlar nefes alacak, sosyal dayanışma güçlenecek ve afet sonrası toparlanma süreci desteklenecek.