Blizzard, gerçekleştirdiği canlı yayında Diablo 4'ün Vessel of Hatred genişleme paketinde oyuna Runewords özelliğinin geri döneceğini duyurdu. Bu özellik, daha önce yalnızca Diablo 2'de bulunan ve oyuncuların rünleri birleştirerek ekipmanlarına özel güçler eklemesine olanak tanıyan bir sistemdi.

Rune'ları elde etmek kolay olmayacak

Diablo 4'te bu mekanik yeniden düzenlenmiş olacak, ancak temelleri aynı kalacak. Oyuncular, karakterlerini güçlendirmek için socket'lara rün yerleştirerek yeni stratejiler geliştirebilecekler. Rün kelimeleri artık yalnızca belirli sistemler üzerinde çalışacak ve Diablo 2'deki kadar karmaşık olmayacak; örneğin, tek bir ekipmana altı rün yerleştirme özelliği bulunmayacak. Bunun yerine, bazı ekipmanlara rare (nadir) ve legendary rune'lar eklenebilecek.

Blizzard, güçlü rune'ların elde edilmesinin kolay olmayacağını belirtti ve oyuncuların Vessel of Hatred genişleme paketindeki yeni bölgeler ve etkinlikler aracılığıyla bu rünleri toplamak zorunda kalacaklarını söyledi. Örneğin, Kurast Undercity gibi yeni alanlar rune farming için önemli yerler olacak.

Bu özellik, oyunculara Diablo 4'te karakterlerini özelleştirmek ve güçlendirmek için yeni yollar sunacak.