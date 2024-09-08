Bu buluşma, çiftin arasındaki soğuklukla gündeme oturdu. Sosyal medyada sıkça yer alan ikilinin, tahliye sonrası yaşanan bu soğuk davranışları dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medya Paylaşımları Kriz Yarattı

Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanırken, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı ve serbest bırakıldı. Eşi Dilan Polat ise, tahliye haberini aldıktan sonra mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla gösterdi. Ancak Engin Polat'ın bu paylaşımlara karşı tepkili olduğu, Dilan Polat'ın “Sosyal medyadan uzak duracağım” sözünü tutmaması nedeniyle aralarının açıldığı iddia ediliyor.

Cezaevi Yolunda Paylaşımlar Gözden Kaçmadı

Dilan Polat, eşinin tahliyesi öncesinde cezaevi yolculuğu sırasında arka arkaya paylaşımlar yaparak gündeme geldi. Bu durum, Engin Polat'ı rahatsız etmiş ve çiftin arasında gerilim yarattığı öne sürülmüştü. Kanal D'nin haberine göre, Engin Polat’ın tahliye anında Dilan Polat’a soğuk davranması bu iddiaları güçlendirdi. Polat’ın, eşinin yüzüne bakmaması ve mesafeli duruşu, sosyal medya paylaşımlarının çiftin arasındaki bu krizin sebebi olduğu yönünde yorumlandı.