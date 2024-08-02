Temmuz ayında dış ticaret açığı %42,3 düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu verileri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Şimşek, dış ticaret dengesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Aylık ve yıllık verilerde iyileşme

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar azalarak iyileşme gösterdi. Yılın ilk 7 ayında, dış ticaret açığı %32,5 azalarak 49,8 milyar dolara geriledi.

Son 12 ayın verileri

Temmuz ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre 38,8 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolar oldu. Bu, dış ticaret dengesinde kayda değer bir iyileşme anlamına geliyor.

Bakan Şimşek'in açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesine yönelik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor. Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."