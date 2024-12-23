Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarıyla ilgili "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"u yayımladı. Kılavuzda, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanları için başvuru takvimi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aday öğretmenlikten başlayarak öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen eğitimciler, başvurularını 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Sertifika ve tazminat hakları

Kılavuzda, başvuruların ardından uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikalarının 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenleneceği belirtildi. Ünvan alan öğretmenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzaktan eğitim programı

Eğitim programlarının uzaktan eğitim yöntemiyle, "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Süreçle ilgili detaylar ve başvuru şartları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan kılavuzda yer alıyor.

Başvuru şartları ve süreç takibi

MEB, başvuruların belirtilen tarihler arasında eksiksiz yapılması gerektiğini vurguladı. Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan öğretmenler, ünvanlarına kavuşarak mesleki kariyerlerinde ilerleme fırsatı elde edecek.

Öğretmenler, kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda başvuru sürecini takip edebilecek ve sorularını İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletebilecek.