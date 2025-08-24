İstanbul Beşiktaş’ta 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İç mimarlık bölümünde eğitim gören Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, 22 Ağustos Cuma günü Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları Uçar’dan haber alamayınca İstanbul’a gelerek eve çilingir yardımıyla girdi. Uçar, hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Helin Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından memleketi Amasya’nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde toprağa verildi. Özel bir üniversitede 3. sınıf öğrencisi olan Uçar’ın ölümü, yakınları ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.