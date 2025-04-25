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Son bir yılda sterlinin değeri 40,8122 TL’den 51,0674 TL’ye çıkarak yüzde 25,13 oranında yükseldi.

Yılbaşında 43,9782 TL olan sterlin, bugünkü seviyesine göre yüzde 16,12 oranında artış gösterdi.

Sterlin bu ay içinde 2,02 TL artarak yüzde 4,12 oranında değerlendi.

Son bir yıllık süreçte ise euro; 34,9729 TL seviyesinden 43,6094 TL’ye çıkarak toplamda yüzde 24,69 değer kazandı.

Yılbaşında 36,4849 TL olan euro, bugün itibariyle 43,6094 TL’ye ulaşarak yüzde 19,53 oranında yükseldi.

Euro kuru, Nisan ayının ilk gününe göre 2,60 TL artarak yüzde 6,35 oranında değer kazandı.

Son bir yılda ise dolar; 32,5374 TL seviyesinden 38,4229 TL'ye çıkarak toplamda yüzde 18,09 oranında yükseldi.

Sterlinin ise bugünkü işlem fiyatı 51,0544 TL olarak açıklandı.

Euro ise şu anda 43,5396 TL'den alınıp, 43,5909 TL'den satılıyor. Düne göre euro yüzde 0,28 oranında değer kaybetti.

Dün, dolar en yüksek 38,3537 TL'yi, en düşük 38,2702 TL'yi görerek günü 38,3512 TL’den tamamlamıştı.

Dolar, bugüne 38,4229 TL seviyesinden başladı. Saat 09:30 itibarıyla serbest piyasada dolar alış fiyatı 38,4186 TL, satış fiyatı ise 38,4274 TL olarak kaydedildi.

Serbest piyasada dolar 25 Nisan 2025 sabahı 38,42 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise 43,60 TL bandına yükseldi.

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