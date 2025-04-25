Serbest piyasada dolar 25 Nisan 2025 sabahı 38,42 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise 43,60 TL bandına yükseldi.
Güncel döviz kurları (25 Nisan 2025)
Dolar, bugüne 38,4229 TL seviyesinden başladı. Saat 09:30 itibarıyla serbest piyasada dolar alış fiyatı 38,4186 TL, satış fiyatı ise 38,4274 TL olarak kaydedildi.
Dün, dolar en yüksek 38,3537 TL'yi, en düşük 38,2702 TL'yi görerek günü 38,3512 TL’den tamamlamıştı.
Euro ise şu anda 43,5396 TL'den alınıp, 43,5909 TL'den satılıyor. Düne göre euro yüzde 0,28 oranında değer kaybetti.
Sterlinin ise bugünkü işlem fiyatı 51,0544 TL olarak açıklandı.
Dolar kurunun aylık ve yıllık performansı
Dolar kuru, Nisan ayının başına kıyasla 0,48 TL artarak yüzde 1,27 değer kazandı.
Yılbaşında 35,3663 TL seviyesinde bulunan dolar, bugünkü kurla birlikte yüzde 8,64 artış gösterdi.
Son bir yılda ise dolar; 32,5374 TL seviyesinden 38,4229 TL'ye çıkarak toplamda yüzde 18,09 oranında yükseldi.
Euro kurunda son durum ve performans
Euro kuru, Nisan ayının ilk gününe göre 2,60 TL artarak yüzde 6,35 oranında değer kazandı.
Yılbaşında 36,4849 TL olan euro, bugün itibariyle 43,6094 TL’ye ulaşarak yüzde 19,53 oranında yükseldi.
Son bir yıllık süreçte ise euro; 34,9729 TL seviyesinden 43,6094 TL’ye çıkarak toplamda yüzde 24,69 değer kazandı.
Sterlin kurunda aylık ve yıllık yükseliş
Sterlin bu ay içinde 2,02 TL artarak yüzde 4,12 oranında değerlendi.
Yılbaşında 43,9782 TL olan sterlin, bugünkü seviyesine göre yüzde 16,12 oranında artış gösterdi.
Son bir yılda sterlinin değeri 40,8122 TL’den 51,0674 TL’ye çıkarak yüzde 25,13 oranında yükseldi.