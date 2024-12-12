ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, 7 Aralık'ta Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine verdiği röportajda, uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. Trump, Suriye'deki cihatçıların yönetimi ele geçirdiği duruma ilişkin, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" dedi.

Trump, uluslararası krizlerde önceliklerinin Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti. "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" ifadelerini kullandı.

Önceliğimiz Ukrayna-Rusya savaşı

Önceliklerinin Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi. Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü