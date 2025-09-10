Ağustos ayında başlayan eğitimler, ekim ayının sonuna kadar her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Teoriden pratiğe üç günlük program

Katılımcıların yelken sporunun temel bilgilerini öğrenmesini sağlayan eğitimler, 1 gün teorik ve 2 gün denizde uygulamalı olmak üzere toplam 3 gün sürüyor.

Cuma akşamları: Online teorik ders

Cumartesi ve pazar günleri: İzmir Marina’da denizde uygulamalı eğitim

Bu sayede katılımcılar, teorik olarak öğrendiklerini denizde pratiğe dökme fırsatı buluyor.

Kontenjan 5 kişi ile sınırlı

Yelken eğitimleri, 18 yaş ve üzeri katılımcılara açık olarak düzenleniyor. Her dönem için kontenjan sadece 5 kişi ile sınırlı tutuluyor. Eğitim ücreti 6.000 TL olarak belirlenirken, kayıt işlemleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 0232 320 00 35 numaralı telefondan (dahili 102-103) yetkililere ulaşabiliyor.

Son dönem eğitim tarihleri

7. Dönem: 12 – 13 – 14 Eylül

8. Dönem: 19 – 20 – 21 Eylül

10. Dönem: 03 – 04 – 05 Ekim

11. Dönem: 10 – 11 – 12 Ekim

12. Dönem: 17 – 18 – 19 Ekim

13. Dönem: 24 – 25 – 26 Ekim

İZDENİZ yetkilileri, denizcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve yelken sporunu sevdirmek amacıyla düzenledikleri eğitimlere yoğun talep olduğunu, katılmak isteyenlerin kayıtlarını erken tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Ekim ayının sonunda tamamlanacak programın, İzmir’de yelken sporuna ilgi duyanlar için benzersiz bir fırsat sunduğu ifade ediliyor.