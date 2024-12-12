Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi ve muhalif güçler başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi. Ülke genelinde kutlamalar devam ederken, çıkarılan af kapsamının detayları da belli oldu. Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, mahkumlara işkence edenlerin aftan yararlanamayacağını belirtti. El-Cevlani, uluslararası topluma kaçakları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce mahkumun işkenceye maruz kaldığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı. El-Cevlani, "Tutuklulara işkence yapanları affetmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, işkence yapanların aftan yararlanamayacağını vurguladı. Esad rejiminin işkence merkezi olan hapishanelerden kurtarılan mahkumlar da tedavi ediliyor. Sednaya Hapishanesi'nde yoğun işkence ve kötü muameleye maruz kalan mahkumların bir kısmının tedavisi hastanede sürüyor.

Öte yandan, Suriye'nin Lazkiye kentinde muhalifler, eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını tahrip etti. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı sona erdi. Muhalif gruplar, 2000 yılında ölen Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.

Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Samsun'da Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu caddelerde dükkanlar boşaldı ve sakinlik dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı son rapora göre, Samsun'daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 8 bin 291. Suriye'deki Esad rejiminin düşmesinin ardından sığınmacıların geri dönüşü hızlandı.