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Hapishanede yangın çıktı: 41 kişi öldü!

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da, başkent Cakarta’nın dışındaki Tangerang Hapishanesinde çıkan yangında 41 mahkumun yaşamını yitirdiği bildirildi

Hapishanede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
08 Eylül 2021 Çarşamba 10:48

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Sözcüsü Rika Apriant, yaptığı açıklamada, hapishanede uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş mahkumların kaldığı C Blok'ta başlayan yangında 39 mahkumun da yaralandığını belirtti.

Yerel saatle gece 01.00 ile 02.00 arasında çıkan yangın tamamıyla söndürülürken hapishaneyi kontrol altına almak üzere yüzlerce asker ve polis bölgeye sevk edildi.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Endonezya'da kapasitesinin üzerinde mahkumun tutulduğu hapishanelerde sıkça isyanlar ve firar olayları yaşanıyor. Yangının meydana geldiği Tangerang Hapishanesi, resmi istatistiklere göre 1225 kişilik kapasiteye sahip olduğu halde hapishanede yaklaşık 2 bin mahkum tutuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #endonezya #hapishane yangın #ölüm #41 mahkum ölüm
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