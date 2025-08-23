Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda tarımsal ürün hırsızlıklarını önleme çalışmaları hız kesmeden devam etti. Efeler ilçesinde yürütülen geniş kapsamlı denetimlerde, Jandarma Komando, Asayiş ve Motorlu Asayiş Timleri görev aldı.

Köy köy denetim yapıldı

Kardeşköy, Kızılcaköy, İmamköy, Musluca ve Eğrikavak mahallelerinde gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde, ekipler tarlaları kontrol etti ve olası hırsızlık olaylarına karşı önlemler aldı.

Çiftçiler bilgilendirildi

Devriye sırasında bahçelerde ve tarlalarda çalışan vatandaşlar ile çiftçilere, hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, bu tür bilgilendirmelerin tarımsal güvenliği artırdığını vurguladı.

Devriye faaliyetleri devam edecek

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarımsal ürün hırsızlıklarını önleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor. Önleyici devriyelerle hem çiftçilerin ürünleri korunuyor hem de hırsızlık olaylarının önüne geçiliyor.