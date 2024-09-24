Efes Selçuk Belediyesi’nden Beslenme Çantalarına Destek

Efes Selçuk Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da "Çocuklar için Gıda Dayanışması" projesiyle çocukların beslenme çantalarına destek sunuyor. Belediye, artan gıda fiyatları ve ekonomik zorluklar nedeniyle ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Çocuklar için dayanışma büyüyor

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde yürütülen bu proje, kent dayanışması ruhuyla her hafta çocukların beslenme çantalarına gereken yiyeceklerin ulaşmasını sağlıyor. 2023 yılının başında hayata geçirilen proje, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere ciddi bir destek sunuyor. Artan enflasyonla alım gücünün düşmesi sonucu bu projeye duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken, Başkan Sengel, "Eğitim üzerinde tasarruf yapılmaz, çocuklarımızın beslenmesi de bu eğitimin bir parçası" diyerek projeye verilen önemi vurguladı.

Bebeklere özel destek

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması, sadece çocuklar için değil, hamile kadınlara ve bebeklere de destek oluyor. Proje kapsamında anne adaylarına ihtiyaç duydukları folik asit gibi gıdalar sağlanarak sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmelerine katkı sunuluyor. Ayrıca, bebeklere mama ve bez desteği veriliyor. Başkan Sengel, bu dayanışmanın halkın desteğiyle büyüdüğünü ve daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

"Birlikte daha fazlasını başarabiliriz"

Başkan Sengel, projeye daha fazla kişinin katılım göstermesini talep ederek, “Bu dayanışma hepimizin. Çocuklarımızın beslenme çantalarını birlikte hazırlayalım, daha çok çocuğa ulaşalım” çağrısında bulundu. Projeye katkı sunmak isteyenler, www.gidadayanismasi.org adresinden destek verebilir.