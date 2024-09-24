Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Eylül ayı encümen toplantısı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğinde Karabağlar’da düzenlendi. Karabağlar Belediyesi Başkanlık Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hurşit Akdemir katıldı.

Toplantıda, birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılacak adımların yanı sıra genel ve mali konular, eğitim hizmetleri ve planlanan projeler detaylı bir şekilde ele alındı. Belediye başkanları arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, gelecekte hayata geçirilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.