Bugün akşam saatlerinde, 4 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 19:09:37 TSİ olarak kaydedilirken, merkez üssü enlem 36.58778 N ve boylam 25.83444 E koordinatlarında tespit edildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, depremin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi. Olası artçı sarsıntılar konusunda ise vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi