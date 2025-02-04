Bugün akşam saatlerinde, 4 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 19:09:37 TSİ olarak kaydedilirken, merkez üssü enlem 36.58778 N ve boylam 25.83444 E koordinatlarında tespit edildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamalara göre, depremin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi. Olası artçı sarsıntılar konusunda ise vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.