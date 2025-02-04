Bakan Yerlikaya, yangının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin raporlarını tamamlayarak, Bolu Valiliği’ne teslim ettiğini belirtti. Ayrıca, raporların Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bilgisini de paylaştı.

Müfettiş raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, yangının hemen ardından İçişleri Bakanlığı'nın iki mülkiye müfettişi görevlendirdiğini ve çalışmaların hızla başlatıldığını ifade etti. "Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi," diyen Yerlikaya, sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınla ilgili önceki açıklamalarını hatırlatan Bakan Yerlikaya, yangına sebep olan ihmal ya da kusurlu davranışlarda bulunan kişilerin adalet önünde hesap vereceklerini belirtti. Bakan, yangında hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.