Bugün, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 22:03:37 TSİ’de, Ege Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, enlem 36.57833 N, boylam ise 25.68917 E koordinatlarında yer aldı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Başta çevre iller olmak üzere, depremin hissedildiği bölgelerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki yetkililer, depremin ardından yaptıkları kontrollerde herhangi bir olumsuz durum bildirilmediğini belirtti.