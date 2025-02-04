CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında başlatılan soruşturmayı eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, söz konusu soruşturmanın yetkisiz bir şekilde açıldığını savunarak, "Gündemimizde Türkiye İttifakı’nı büyütmek, birleşe birleşe kazanmak ve halkın hak etmediği bir iktidarı değiştirmek var" ifadelerini kullandı.

“Seyyar Giyotine sesleniyorum"

Özel, açıklamasında İstanbul’daki savcılığı hedef alarak, “Seyyar Giyotine sesleniyorum. Meclis sınırlarında konuşan bir milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır. Dışarıda suç iddiası varsa da soruşturmayı yürütecek makam Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’dır” dedi.

CHP lideri, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu belirterek, “Yetkisiz olduğunu bile bile bu soruşturmayı açmışsın. Ama şunu bil ki gündemimizde sen yoksun. Biz Türkiye İttifakı’nı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Özgür Özel, Enginyurt’un CHP’ye katılmasının ardından yaşanan bu sürecin dikkat çekici olduğunu vurgularken, "Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'a aramıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.