Eğitimde teori ve pratiği harmanlıyor

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de alanında ilk kurulan bölüm olmanın sorumluluğunu taşıyarak eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bölüm, çağın gereklerine uygun laboratuvar altyapısı ve uluslararası projelerle dikkat çekiyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurcan Koca, 50 yıllık akademik mirasla etik değerlere bağlı ve çözüm odaklı mühendisler yetiştirildiğini ifade etti.

Yüzde 100 ingilizce eğitim veriyor

Bölümde tamamen İngilizce eğitim veriliyor. Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimleri anabilim dallarında güçlü akademik kadro, çift anadal ve yandal imkanları sunuluyor. Erasmus+ programı kapsamında öğrenciler, Avrupa üniversitelerinde eğitim alma fırsatı buluyor. Bölüm, dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de, Türkiye’de ise ilk beş içinde yer alıyor.

Gelişmiş laboratuvar ve pilot tesisler

Mikrobiyoloji, Gıda Kimyası, Biyoteknoloji gibi çok sayıda laboratuvarın yanı sıra pilot tesislerle öğrencilerin pratik deneyim kazanması sağlanıyor. İzmir Kalkınma Ajansı destekli Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nda genetik analizler yapılıyor. Meyve sebze, süt, et işleme gibi alanlarda uygulamalı çalışmalar yürütülüyor.

Sektöre hazırlık için iş birlikleri yapıyor

Bölüm, gıda sanayisi ile yakın iş birlikleri kurarak öğrenciler için seminerler, kariyer günleri ve mezunlar etkinlikleri düzenliyor. Öğrenciler, sektörün lider firmalarının uzmanlarıyla bir araya gelerek iş dünyasına dair farkındalık kazanıyor.

Akademik ve sanayi projelerinde aktif rol alıyor

Alanında uzman akademisyenler, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak gıda proses optimizasyonu, yenilikçi işleme teknikleri, sürdürülebilir üretim, kalite kontrol, biyoteknoloji ve genetik çalışmalar gibi birçok alanda katkı sağlıyor. Ayrıca, sanayiye danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunuluyor.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırmada ileri düzeydeki altyapısı ve sosyal sorumluluk projeleriyle gıda sektörüne nitelikli mühendisler kazandırmaya devam ediyor.