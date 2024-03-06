Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Akbaba’nın yaptığı "Hedeflenebilir nanopartiküler sistemler ile üçlü negatif meme kanserine karşı CRISPR/Cas9 aracılı Lipocalin-2 gen nakavtının terapötik etkinliğinin in vitro değerlendirilmesi" başlıklı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Araştırma ve Geliştirme Projelerini̇ Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptıkları nitelikli çalışmalarından dolayı proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim insanları, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırarak, ulusal ve uluslararası iş birlikli ve disiplinlerarası önemli projeler hazırlamaya devam ediyorlar. Ülkemizin uluslararası kalite standartlarında, referans gösterilen araştırma üniversitesi ekosisteminde katma değer yaratabilecek nitelikte, yenilikçi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalar yürüten ekibimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Yürütülen araştırmanın detayları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hasan Akbaba, “Son yılların güncel araştırma konularından gen terapisi, nadir hastalıklar yanı sıra kemoterapiye ve hedeflenebilir tedavilere istenilen düzeyde yanıt vermeyen kanser türleri için de alternatif bir tedavi yaklaşımı olmaya başlamıştır. Bu hastalıklardan üçlü negatif meme kanseri (TNBC), tüm meme kanserlerinin yüzde 12-20'sini oluşturmaktadır. Daha agresif tümör ilerlemesi ve kötü bir prognozla kendini gösteren TNBC için gen tedavisi umut vaat eden yenilikçi bir tedavi yaklaşımıdır. Proje önerisinde hedef olarak, TNBC'nin gelişimi ve ilerlemesinde rol oynadığı ispatlanmış önemli bir onkogen olan Lipokalin 2 (LCN2) belirlenmiştir. Bu şekilde en agresif kanser türlerinden biri olan TNBC’de kullanılmak üzere anti-proliferatif, kanser dokusuna hedeflenebilir, LCN-2 proteinine özel olarak tasarlanmış CRISPR/Cas9 sistemi aracılığı ile LCN-2 gen ifadesini kalıcı bir şekilde nakavt eden yenilikçi taşıyıcı sistemler multidisipliner bir çalışmanın sonunda ilk kez ülkemizde tasarlanacak ve etkinlikleri ortaya konacaktır” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Akbaba’nın yürütücülüğünü yaptığı projede

Prof. Dr. Şerik Şentürk ve Doç. Dr. Gülşah Erel Akbaba araştırmacı, Prof. Dr. A. Gülten Kantarcı ise proje danışmanı olarak görev alıyor.