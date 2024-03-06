Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde “Türkiye Yüzyılında Üniversite Öğrenci Faaliyetleri” paneli gerçekleştirildi. Ege, Boğaziçi, Hacettepe, İstanbul Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri ve Bursa Uludağ üniversitelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlarının panelist olarak katıldığı etkinlikte Ege Üniversitesini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Aysel Ildızlı temsil etti. Ildızlı’nın gerçekleştirdiği sunum katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ege Üniversitesinin öğrenci odaklı bir üniversite konseptiyle faaliyetlerin yürüttüğünü belirten Aysel Ildızlı, “Öğrenci odaklılık misyonumuz kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın liderliğinde üniversitemizde 90’a yakın uygulama hayata geçirildi. Öğrencilerin yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlamak adına Öğrenci Senatosu ve Öğrenci Dekanlığı kuruldu. Öğrenci Danışmanlık Sistemi, Öncelikli Randevu Sistemi, Turkuaz Masa Çözüm Merkezi ve Canlı Destek Hattı, Mezun Kart Uygulaması, Uzaktan Eğitim Merkezinin güçlendirilmesi, Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezinin (AROM) kurulması gibi pek çok ilki, Rektörümüzün öncülüğünde hizmete sunduk. Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi (Ege Plus) ile öğrencilerin eğitim dışındaki faaliyetlerini belgelendiriyoruz. Rektörümüz, her bir öğrencisini danışmanı olarak görüyor. Öğrencilerimizle geliştirdiğimiz verimli iletişim sayesinde onların en iyi eğitimi almaları için canla başla çalışmamızı sürdürüyoruz. 88 öğrenci topluluğuna kayıtlı 35 bin öğrencimiz var. Topluluklarımız bünyesindeki öğrencilerimizin; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif bireyler olmaları için çeşitli imkânlar sağlamaktayız” dedi.

Etkinlik, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in panelistlere “Teşekkür Belgesi” takdim etmesiyle son buldu.