İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü casusluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Tele1 TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Soruşturma, daha önce casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantılarının tespit edilmesiyle genişletildi.

Savcılık, Gün’ün yabancı ülkelere ajanlık yaptığı, FETÖ bağlantıları bulunduğu ve İngiltere İmamı olarak bilinen Mustafa Özcan’la görüştüğünü belirtti. Gün’ün el yazısı notlarında, istihbarat faaliyetlerine dair ayrıntılar yer aldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu Necati Özkan’ın, savcılığın talebiyle yeniden ifadelerinin alınması bekleniyor.

Tele1’in kurucusu Merdan Yanardağ’ın ise casusluk faaliyetlerine ilişkin olarak Hüseyin Gün ile irtibat kurduğu ve 2019 yerel seçim sürecinde basın ayağını organize ettiği iddia edildi.

Başsavcılığın yürüttüğü ikinci soruşturmada, İBB’nin “ İstanbul Senin” adlı mobil uygulamasında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı ileri sürüldü.

Savcılığa göre, 3,7 milyon kişinin verisi “dark web” ortamında satışa çıkarıldı. Ayrıca, uygulamanın “İBB Hanem” kısmında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin dışa aktarıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda İBB iştiraklerinde görev yapan 13 kişiyle birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemesine göre, Hüseyin Gün’ün herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesaplarında 85 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin kaynağı ve yurt dışı bağlantıları araştırılıyor.