Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, aksiyon RPG oyunları Diablo 4 ve Path of Exile 2'de hesap yükseltme (boosting) işlemi yaptırdığını özel bir konuşmada itiraf etti. Bu tür hileler, birçok oyunun hizmet şartlarına aykırı. Ancak, Blizzard Entertainment ve Grinding Gear Games’in Musk’a karşı herhangi bir yaptırım uygulamayı reddetmesi, büyük bir tartışma başlattı.

Hesap yükseltme, bir oyuncunun seviyesini artırmak için başka bir kişinin hesabını kullanmasını içerir ve genellikle gerçek para karşılığı yapılır. Blizzard'ın son kullanıcı lisans sözleşmesinde bu tür işlemlerin açıkça yasaklandığı belirtiliyor.

Oyunculardan geliştiricilere tepki

Musk’ın bu açıklaması sonrası, özellikle Path of Exile ve Diablo 4 hayranları resmi forumlarda ve sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bir Path of Exile oyuncusu, oyunun forumunda şu ifadeleri kullandı: "Milyarderler artık futbol kulübü sahibi olur gibi oyunlarda liderlik sıralamasını satın alabiliyor. Kurallar açıkça ihlal edilse bile uygulanmıyor. Bu durum, oyunun güvenilirliğine zarar veriyor.”

Battle.net kullanıcıları arasında da benzer bir tepki oluştu. Bir oyuncu, Blizzard'ın kurallarını hatırlatarak şu soruyu sordu: “Eğer güçlendirme kurallara aykırıysa, Elon Musk’ın hesabının yasaklanması gerekmiyor mu? Kurallar sadece bazı oyuncular için mi geçerli?”

Geliştiriciler sessiz kaldı

Blizzard Entertainment ve Grinding Gear Games, Elon Musk’ın itirafı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapmayı reddetti. Oyuncular, bu durumun oyunların kurallarının seçici bir şekilde uygulandığını ve bu durumun oyunların bütünlüğüne zarar verdiğini düşünüyor.

Diablo 4 ve Path of Exile, oyuncuların adil bir şekilde rekabet etmesini sağlamaya odaklanan oyunlar olarak biliniyor. Ancak, geliştiricilerin kuralları uygulamadaki bu sessizliği, “büyük isimlerin ve paranın kuralların üstünde olduğu” algısını güçlendirdi.