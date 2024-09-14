Ticaret Bakanlığı'nın, emlak piyasasında kayıt dışılığı ve sahte ilanlarla yapılan manipülasyonları engellemek amacıyla uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi yarın itibarıyla başlıyor. Emlak ilanlarını sadece taşınmaz sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri verebilecek.

Doğrulanmış ilan nedir?

Düzenleme kapsamında kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), taşınmaz sahibinin veya yetkilendirilmiş emlak işletmesinin ilan verebilmesini zorunlu kılıyor. Taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden emlakçıları yetkilendirerek işlem yapabilecek.

Geçiş süreci

1 Ocak 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, emlak sektörü ve tüketiciler sisteme uyum sağlayacak. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, emlakçıların düzenlemeye hazır olduğunu belirterek, yeni sistemin sektörü daha güvenli hale getireceğini vurguladı.

Sektörde yaptırımlar

Yetki belgesi olmayan emlakçılar artık ilan veremeyecek. Yetki belgesi için müracaat eden emlak ofisi sayısının yıl sonuna kadar 90 bin düzeyine ulaşması bekleniyor.