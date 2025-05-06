Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından yürütülen 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, engelli sağlık kurulu raporları üzerinden haksız kazanç sağlayan bir dolandırıcılık ağı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, sahte rapor temini yoluyla kamu kurumlarını zarara uğratan yapılanma ortaya çıkarıldı.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Bilecik merkezli olarak yürütülen operasyon; Bursa, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Ankara ve Eskişehir illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. KOM ekipleri, şüphelilere ait adreslerde çok sayıda dijital materyal ve belgeye el koydu.

42 kişi hakkında işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında:

1 organizatör

7 yardımcı şahıs (rapor temininde aracılık eden)

1 banka hesabı temin eden kişi

33 sahte engelli raporu alan kişi

olmak üzere toplamda 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

7 kişi tutuklandı

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.