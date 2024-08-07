Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen boğulma vakasında, 74 yaşındaki Mehmet Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüzüstü yatar vaziyette bulundu

Erdek ilçesi Kamplar Tatil Köyü'nde denize giren Mehmet Sarı (74), kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Halk plajında yüzüstü yatar vaziyette bulunan Sarı'ya ilk müdahale, olay yerine hızla gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

İlk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Sarı'nın nabzı burada yapılan müdahalelerle yeniden alındı. Durumu ciddi olan Sarı, daha ileri tetkik ve tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yoğun bakımda tüm çabalara rağmen Mehmet Sarı hayatını kaybetti.

Kimlik tespiti ve cenaze işlemleri

Mehmet Sarı'nın kimliği, oğlu Osman Sarı tarafından teşhis edildi. Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde esnaf olan Mehmet Sarı'nın, burada defnedileceği öğrenildi.