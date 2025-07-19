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Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yapmış, çeşitli yayın organlarında yazarlık görevlerinde bulunmuş ve siyaset dünyasında önemli görevler üstlenmişti. 2000 yılında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Öymen, aynı zamanda Türk basınının etkili kalemlerinden biri olarak tanınıyordu.

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“Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.”

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altan Öymen’in vefatının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında Öymen’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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