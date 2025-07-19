Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında Öymen’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Erdoğan’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altan Öymen’in vefatının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.”
Altan Öymen kimdir?
Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yapmış, çeşitli yayın organlarında yazarlık görevlerinde bulunmuş ve siyaset dünyasında önemli görevler üstlenmişti. 2000 yılında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Öymen, aynı zamanda Türk basınının etkili kalemlerinden biri olarak tanınıyordu.