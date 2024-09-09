Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, İzmir’in bağımsızlık mücadelesini ve bu mücadelenin önemini vurguladı. Başkan Uzun, İzmir’in bu özel gününü gurur ve coşku ile kutladıklarını belirtti.

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu: Tarihi bir anlamın yıldönümü

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde yayımladığı mesajla şehrin bağımsızlık mücadelesini ve zaferini kutladı. Uzun, mesajında, İzmir’in özgürlüğü ve bağımsızlığının simgesi olduğunu ifade etti ve bu anlamlı günü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Atatürk’ün sözleri ve İzmir’in simge şehir olması

Başkan Uzun, mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğunu belirten Uzun, “Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem doğmalıdır” sözünün gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. İzmir’in bu zaferin sembol kenti olduğunu söyledi.

Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine sahip çıkma vurgusu

Başkan Uzun, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırasına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bizlere düşen görev, büyük bir mücadele ile kurulan Cumhuriyetimize, Atatürk devrimlerine sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara bu bilinci aşılamaktır” diyerek, bu mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğuna dikkat çekti.

Şehitlerimiz ve gelecek nesiller

Başkan Uzun, 9 Eylül’ü gururla ve coşkuyla kutlarken, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri saygı, rahmet ve minnetle anarak, “Bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecek, İzmir’in dağlarında çiçekler açmaya devam edecek!” ifadelerini kullandı.