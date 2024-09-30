Eskişehir'de, kentin en işlek noktalarından birinde bulunan boş arazide çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. Alevler, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi'nde, Fabrikalar Sokak'a yakın bir alanda boş bir arazide yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve çevredeki ağaçlar ile reklam panolarına sıçradı. Kentin en yoğun alışveriş bölgelerinden birinin hemen yakınında meydana gelen bu yangın, bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Yoğun duman sebebiyle vatandaşlar nefes almakta zorlanırken, olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekipler geniş çaplı bir inceleme başlattı. Alevlerin sıçraması engellenmeseydi, yangının yerleşim yerlerine ulaşma riski vardı. Yangının ardından soruşturma başlatıldı.