İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma köpekleri, doğal afetlerde kazazedelere hızlıca ulaşmak için özel eğitimlerden geçiyor. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde görev yapan Asil, Bety ve Magie, şimdiye dek onlarca hayatı kurtardı.

Eğitimli burunlar afetlerde görevde

İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan üç köpek; 6 yaşındaki Belçika kurdu ikizler Asil ve Bety ile labrador cinsi Magie, afetlerde görev alabilmek için titizlikle eğitiliyor. Köpekler; yönlendirme, çeviklik, itaat ve arama-bulma başlıklarında kapsamlı eğitim süreçlerinden geçiyor.

Her iki yılda bir, AFAD tarafından düzenlenen sınavlarda başarı gösteren köpekler, canlı insan kokusuna duyarlılıkları sayesinde arama kurtarma çalışmalarında kritik rol oynuyor.

"Başarı oranları çok yüksek"

İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, bu köpeklerin yalnızca yetenekli değil aynı zamanda güvenilir olduklarını vurguladı:

“Bu görevleri her köpek yapamaz. Köpeklerimiz öncü birliğimizin vazgeçilmez parçası. Teknolojik cihazların erişemediği noktalarda devreye giriyorlar ve saniyelerle yarışıyoruz. Başarı oranları çok yüksek.”

“Av içgüdüsü olmazsa olmaz”

Köpek Eğitmeni Mesut Karaboğa, köpeklerin eğitim sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve bu süreçte köpeklere canlı insan kokusu tanıtıldığını belirtti. Karaboğa şunları söyledi:

“Av içgüdüsüne sahip olmaları bizim için çok önemli. Her şey bir oyunla başlıyor. Zamanla enkazda insan bulmaya alışıyorlar. Eğitim sonunda AFAD sınavına giriyor ve sertifika alıyorlar. İzmir, Hatay ve Antakya depremlerinde onlarca hayat kurtardılar.”

“Onlar bizim yol arkadaşımız”

Karaboğa, köpeklerle olan bağın sadece eğitimle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Birlikte görev yapıyor, birlikte seviniyoruz. Onlar birini bulduğunda biz de mutlu oluyoruz. Bety, Hatay’da hamile bir kadının kurtarılmasına öncülük etti. Bu duyguyu anlatmak mümkün değil.” dedi.

“Arama kurtarma köpeksiz olmaz”

Köpek eğitmeni Hakan Hasan Hüseyin Şengüler de eğitimlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti:

“Köpekler, teknolojinin erişemediği yerlerde hala en etkili arama yöntemidir. Arama kurtarma çalışmalarında mutlaka köpek olmalı.”