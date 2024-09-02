Turgutlu Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısını 3 Eylül Salı günü saat 18:00'de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapacak. Toplantı, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyenin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Toplantıda toplam 13 madde görüşülüp karara bağlanacak.

2024 Yılı Ağustos Ayı Toplantı Tutanağı ve Kararlarının Görüşülmesi: İlk gündem maddesi, 2024 yılı Ağustos ayına ait olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ilişkin tutanak ve kararların ele alınmasını içeriyor.

Meclis Üyeliği İstifası ve Komisyon Üyeliklerinin Doldurulması: Meclis üyesi Hidayet Sayın'ın istifası nedeniyle, yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni üyelerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2025 Yılı Gelirlerinin Tespit Edilmesi: Belediye gelirlerinin belirlenmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Bütçesinin Görüşülmesi: 2025-2027 yıllarını kapsayan bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.

2025 Yılı Performans Programının Görüşülmesi: 27.08.2024 tarihli Encümen Kararı ile gönderilen performans programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

2025-2029 Stratejik Planın Görüşülmesi: 27.08.2024 tarihli Encümen Kararı çerçevesinde hazırlanan stratejik planın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

Belediye Teşkilat Şemasının Düzenlenmesi: Belediyenin teşkilat şemasının düzenlenmesi ve onaylanması.

Spor Tesisleri Protokolü: Turgutlu'daki futbol sahalarının ortak kullanım protokolü için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşma yapma yetkisinin Belediye Başkanı Çetin Akın’a verilmesi.

İmar Planı Değişikliği Talebi: TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi.

Taşınmazın Maliye Hazinesine Devri: Belediyeye ait İstiklal Mahallesi'ndeki taşınmazın Maliye Hazinesine tapu devri.

Takas Talebi İncelemesi: Ahmet Özdimir'in vefatından sonra mirasçıları tarafından yapılan taşınmaz takası talebinin görüşülmesi.

Taşınmazların Satışı: Ekonomik katkı sağlamayan taşınmazların açık artırma ile satışı ve satış yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi. Aydın'da çocuklar renklerle barışı kutladı