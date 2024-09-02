Turgutlu Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısını 3 Eylül Salı günü saat 18:00'de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapacak. Toplantı, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyenin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Toplantıda toplam 13 madde görüşülüp karara bağlanacak.

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Toplantının gündem maddeleri

  1. 2024 Yılı Ağustos Ayı Toplantı Tutanağı ve Kararlarının Görüşülmesi: İlk gündem maddesi, 2024 yılı Ağustos ayına ait olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ilişkin tutanak ve kararların ele alınmasını içeriyor.

  2. Meclis Üyeliği İstifası ve Komisyon Üyeliklerinin Doldurulması: Meclis üyesi Hidayet Sayın'ın istifası nedeniyle, yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni üyelerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

  3. 2025 Yılı Gelirlerinin Tespit Edilmesi: Belediye gelirlerinin belirlenmesi amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi hususunun görüşülmesi.

  4. Turgutlu Belediyesi Bütçesinin Görüşülmesi: 2025-2027 yıllarını kapsayan bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.

  5. 2025 Yılı Performans Programının Görüşülmesi: 27.08.2024 tarihli Encümen Kararı ile gönderilen performans programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

  6. 2025-2029 Stratejik Planın Görüşülmesi: 27.08.2024 tarihli Encümen Kararı çerçevesinde hazırlanan stratejik planın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

  7. Belediye Teşkilat Şemasının Düzenlenmesi: Belediyenin teşkilat şemasının düzenlenmesi ve onaylanması.

  8. Spor Tesisleri Protokolü: Turgutlu'daki futbol sahalarının ortak kullanım protokolü için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşma yapma yetkisinin Belediye Başkanı Çetin Akın’a verilmesi.

  9. İmar Planı Değişikliği Talebi: TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi.

  10. Taşınmazın Maliye Hazinesine Devri: Belediyeye ait İstiklal Mahallesi'ndeki taşınmazın Maliye Hazinesine tapu devri.

  11. Takas Talebi İncelemesi: Ahmet Özdimir'in vefatından sonra mirasçıları tarafından yapılan taşınmaz takası talebinin görüşülmesi.

  12. Taşınmazların Satışı: Ekonomik katkı sağlamayan taşınmazların açık artırma ile satışı ve satış yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi.

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  13. Dilek ve Temenniler: Toplantının son kısmında dilek ve temennilere yer verilecek.

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Canlı yayın ve katılım

Turgutlu Belediyesi'nin şeffaflık anlayışı kapsamında, toplantı belediyenin Facebook sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Vatandaşların toplantıya katılımı ve görüşlerini paylaşmaları teşvik ediliyor.

Kaynak: BÜLTEN