İzmir’de, 2024-2025 Adli Yılı açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, geçen yıl bilişim suçlarını soruşturmakla görevli dokuz olan Cumhuriyet Savcı sayısını, bu sene 20 olarak belirlediklerini ifade etti.

İzmir Adliyesinde 2024-2025 Adli Yıl Açılışı Töreni düzenlendi. İlk olarak Atatürk büstüne koyulan çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ın yanı sıra adliyede görevli hakim, savcı ve avukatlar da katılım gösterdi.

Burada açıklamalarda bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, yargı hizmetlerinin iyi bir şekilde kullanılması için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Bu anlamda geçen aydan itibaren adliye sarayımızın güçlendirmesine başladık. Yaklaşık 550 gün sürecek projeyle adliye binamız, adliye hizmetinin verilmesinde daha iyi ve kullanışlı hale gelecek. Bu kapsamda H Blok boşaltıldı. Buradaki birimler sosyal tesisler dediğimiz alan taşındı. Yargı hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir ek binanın kiralanması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“Uzlaşma faaliyetlerine yoğunlaşacağız”

Geçtiğimiz dönemin soruşturma verilerinden bahseden İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, “Yaklaşık 10 bin soruşturma dosyamızda azalma var. Normalde nüfus artış hızları itibariyle soruşturmalar da paralel olarak artar. Ancak bu sene gördük ki bu rakam 10 bin düştü. Bu da şunu gösterir. Öncelikli olarak önleyici kolluk kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesindendir. Valimizin talimatlarıyla il emniyet müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birçok suç işlenmeden önlenmiştir. Ayrıca tarafların uzlaşma konusundaki konularını, uzlaştırma büromuz tarafından barışçıl bir şekilde sonuca vardırıyor. Mahkemeye gidildiğinde bir taraf kazınır bir taraf kaybeder. Ancak uzlaşmayla her iki taraf ta kazanır. Bu nedenle de uzlaşma faaliyetlerine daha da yoğunlaşarak devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bilişim suçlarında savcı sayısı artırıldı”

Bilişim suçlarındaki durum hakkında da açıklamalarda bulunan Başsavcı Tosun, sözlerini şöyle noktaladı:

“Geçen yıl bilişim suçlarını soruşturmakla görevli dokuz olan Cumhuriyet Savcı sayımızı, bu sene 20 olarak belirledik. Önümüzdeki süreçte de bilişim suçlarıyla etkin mücadele yapacağız. Aynı zamanda terör örgütlerine yönelik soruşturmalarımız da etkin bir şekilde sürmektedir. Son bir yıl içinde terör örgütleriyle ilgili 900 soruşturma yaptık. Terör örgütlerini bir kısımları, yurt dışına kaçarak kendilerinin sahipleri olan emperyalistlere hizmete devam etmektedir. Özellikle yurt dışında ve yakalanması olan bu şüphelilerle ilgili bir Cumhuriyet Başsavcımızı yönlendirdik” dedi.

Başsavcı Tosun, Gülen Cemaati’ne dikkat çekip yargıdaki yapılanmalarına da yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Türk yargısı hiç olmadığı kadar bağımsızdır. Suçlularla yönelik etkin mücadeleye devam edeceğiz.”