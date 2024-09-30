Kırşehir'de akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü. Kırşehir Valiliği ise yazılı bir açıklama yaparak, ani sel-su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji verilerine göre, gece saatlerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra yer yer dolu yağışıyla karşılaşılması bekleniyor. Vatandaşlardan özellikle ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları istendi.