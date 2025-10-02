Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halindeki 15 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Freni arızalanınca kazaya engel olamadı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası 44 AGC 632 olan kamyonun freni arızalanınca sürücü kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve yol kenarında park halindekilere çarparak durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölge savaş alanına dönerken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.