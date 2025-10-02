Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileriyle oluşan pozitif hava, kripto paralara da yansıdı. Bitcoin, 7 haftanın en yüksek seviyesi olan 119 bin 473 dolara ulaştıktan sonra yeniden düşüşe geçti.

Bitcoin 119 bin doları gördü

ABD hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkması, kripto para piyasalarını da destekledi. Bitcoin, kısa süreli yükselişle 119 bin 473 doları gördü. Ancak sonrasında düşüşe geçerek 118 bin 652 dolara geriledi.

Fed’in faiz kararı bekleniyor

ABD’den gelen istihdam verileri, 29 Ekim’de yapılacak toplantıda Fed’in bir faiz indirimi daha yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, piyasaların büyük ölçüde fiyatladığı senaryo olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ABD hükümetinin kapanması ihtimali, resmi verilerin açıklanmasında gecikmelere yol açabilir. Özellikle tarım dışı istihdam raporunun ertelenmesi, piyasalarda belirsizliği artırıyor.