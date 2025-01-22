Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın güvenliği alanında yürüttüğü önleyici faaliyetlerle dikkat çekiyor. Ekipler, konaklama tesisleri, akaryakıt ve LPG satış istasyonları, marinalar, tersaneler gibi birçok işletmede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu denetimler, olası yangınların önlenmesi için kritik önem taşıyor.

12 bin 336 işletme denetlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son yıllarda 12 bin 336 farklı işletmede yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdi. 2024 yılı itibariyle 1466 baca ve yağlı kanal denetimi yapılırken, toplamda 8 bin 335 baca kontrolü sağlandı. Ayrıca, 1201 işletmeye yangın önlemleri açısından uygunluk raporu verildi.

Yangın güvenliği ekipmanları titizlikle kontrol ediliyor

İtfaiye ekipleri, denetimlerinde yangın dolaplarındaki ekipmanları detaylı şekilde kontrol ediyor. Yangın pompaları, hortumlar ve tüplerin bakımlarını düzenli olarak inceleyen ekipler, işletmelerdeki yangın güvenliği donanımının tam ve çalışır durumda olmasına büyük özen gösteriyor.

Yangın eğitimi ve gönüllü itfaiyecilik programı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, halkın yangın güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla 2014 yılından itibaren 339 bin 497 vatandaşa yangın eğitimi verdi. Ayrıca, 2024 yılında 40 bin 927 kişiye temel yangın eğitimi verilmesi sağlandı. Kırsal mahallelerdeki 93 okulda yapılan tatbikatlarla öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verilirken, 2022 yılında başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleriyle 96 kişi sertifikalandırıldı.

Başkan Aras: “Yangınlara karşı önleyici tedbirler sürecek”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınların önlenmesi adına yürütülen faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Muğla'nın turizm ve ormanlık alanlarıyla dikkat çeken bir il olması nedeniyle yangınların riski artmıştır. Bu yüzden yangınları önlemek için eğitim, denetim ve tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hem doğamızı korumak hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.