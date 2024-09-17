Dolar/TL, güne 34,0380 seviyesinden başlayarak dünkü kapanışa yakın bir seyir izledi. Aynı dakikalarda euro/TL 37,93, sterlin/TL ise 45,01’den işlem görüyor. Doların global piyasadaki performansı, dolar endeksi üzerinden de izlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi şu sıralar 100,6 seviyesinde seyrediyor.

FED kararı öncesi beklentiler

Piyasalar, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararlarına odaklanmış durumda. Analistlerin aktardığına göre, Fed’in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 70 seviyesinde. Bu beklenti, yatırımcıların dolar pozisyonlarını gözden geçirmesine neden oluyor. Öte yandan, Demokrat senatörler, Fed'e faizleri daha sert bir şekilde düşürmesi yönünde baskı yapıyor.

Küresel veriler piyasalara yön verecek

Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek ZEW ekonomik güven endeksi verileri ile ABD'deki perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi önemli veriler de yakından takip ediliyor. Bu veriler, doların global performansını etkileyebilecek önemli faktörler arasında.

Teknik analiz: Dolar endeksi kritik eşikte

Analistlere göre, dolar endeksi 100 seviyesinde güçlü bir destek bulurken, 101 seviyesi ise direnç olarak izleniyor. Doların bu seviyelerdeki hareketleri, kısa vadede Türk Lirası karşısındaki değerini de etkileyebilir.