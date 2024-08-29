Doomscrolling, sosyal medyada ya da haber sitelerinde kötü ve iç karartıcı haberler bulana kadar ekranı sürekli kaydırma alışkanlığına verilen bir isimdir. Bu terim, İngilizce "doom" (felaket) ve "scrolling" (kaydırma) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu alışkanlık, olumsuz içeriklere bağımlı hale gelmenize yol açabilir ve farkında olmadan saatlerce bu tür içeriklere maruz kalmanıza neden olur.

Neden Doomscrolling yapıyoruz?

Felaketler, salgınlar, savaşlar ve adaletsizlikler gibi olaylar karşısında kendimizi kontrolsüz ve çaresiz hissettiğimizde, bu durumu bir nebze olsun anlamlandırmak ya da güvenli bir liman bulmak için sürekli haberleri kontrol ederiz. Ancak, her daim daha kötü haberler bulmak ve bu haberleri tüketmek, sadece endişe ve stresi artırır. COVID-19 pandemisi, doomscrolling'in daha görünür bir sorun haline gelmesine neden oldu. İnsanlar, salgının seyrini takip etmek için sürekli haber sitelerini güncelleyerek bu döngüye kapıldılar.

Doomscrolling’in zararları

Bu alışkanlık, beynin sürekli tehdit arama modunda kalmasına neden olur. Beyin, çevresel tehditleri algılamak ve bu tehditlere karşı hazırlıklı olmak için tasarlanmış bir organdır. Ancak, doomscrolling sırasında beyin, var olmayan ya da uzak tehditlere bile sürekli tepki verir. Bu durum, stres hormonlarının (kortizol gibi) sürekli yüksek seviyelerde seyretmesine neden olur ve uzun vadede ruh sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle uyku sorunları, artan anksiyete ve depresyon belirtileri doomscrolling'in yaygın sonuçları arasında yer alır.

Doomscrolling’e nasıl son verebiliriz?

Doomscrolling'in zararlı etkilerini azaltmak için bazı stratejiler geliştirebilirsiniz. Öncelikle, haber ve sosyal medya tüketiminizi sınırlamak önemlidir. Günün belirli saatlerinde haberleri kontrol etmek, gereksiz endişe yaratacak içeriklerden kaçınmak ve olumsuz haberlerin etkisinden kurtulmak için dikkatli bir medya diyeti uygulamak faydalı olabilir. Ayrıca, pozitif içeriklere yönelmek, bilinçli bir şekilde sosyal medyayı kullanmak ve gerektiğinde ara vermek, doomscrolling'in etkilerini hafifletebilir.

Sonuç olarak, doomscrolling, modern yaşamın getirdiği bir alışkanlık olarak, farkında olmadan ruh sağlığımızı tehlikeye atabilir. Bu nedenle, bilgiye ulaşma ve olumsuz içeriklere maruz kalma dengesini iyi kurmak, ruh sağlığımızı korumak adına büyük önem taşıyor