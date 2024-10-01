Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Antalyaspor deplasmanında 2-0 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 3’e düşürmüştü. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki göstermişti.

Ilıcalı, bugün düzenlenen basın toplantısında da gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'a sert göndermelerde bulundu.

İşte Acun Ilıcalı’nın sözleri;

Muhalif gazetecileri okuyorum bana bakmıyorlar. Onlar muhabbet değil, bizi yıkmak istiyor. 20 yıldır ünlüyüm, 20 yıldır hakkımda yazılmayan kalmadı. Ben gülerim bunlara. Biz yönetim ve takım olarak kenetlendik. Karşımızdakiler ortada, Allah'ın izniyle onları yıkacağız ve şampiyon olacağız. Destek istiyoruz sadece. Taraftarımız Union SG maçında takımımıza sahip çıktı. Onlar bizim yanınımızda olduktan sonra yıkamayacağımız güç yok.

‘Bu kafayla nereye gider bilmiyorum’

Geçen seneye gidelim, 'Bu penaltıyı neden verdin?' diyorlar. 'Ben değil, VAR verdi' diyor hakem de. VAR'a soruyorlar, o da 'O an nasıl bir ruh hali içinde olduğumu hatırlamıyorum' diyor. Bu kafayla gidersek Türk futbolu nereye gider bilmiyorum.

Okan Buruk açıklaması

Bütün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlarına, herkese sesleniyorum. Ben birçok kişiyle samimiyeti olan bir insanım. Hepimizin çevresinde farklı takımdan arkadaşları vardır. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam. Hayatımda Fenerbahçe ile ilgili ne istenirse Aziz Yıldırım döneminde de Ali Koç döneminde de yaptım. Okan Buruk'un kalkıp, maçın 88. dakikasında 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin' dedi. 8 hakemin 8'i de buna penaltı diyor, ancak sen bu 8 hakem gibi düşünürsen bir daha burada maç yönetemezsin diyor. Hakem de o tehdidi almış, ne yapacak? Maç yönetmek istiyor, daha önce başkalarının da başına gelmiş.

’17 dakikayı 6 dakika yaptılar’

Geçen hafta iki kere ikiyi 3 yaptılar. Geçen hafta Galatasaray - Kasımpaşa maçında el pozisyonu oldu, 9.5 dakika oyun VAR'da durdu. Galatasaray 3-2 önde maçın sonunda, o esnada da oynanmayan 17 dakika vardı. Maç sonu uzatmaya bir geldik, 6 dakika verildi. Allah'ın işi, bu 6'nın içindeki 5'te de gol geldi. Golden dolayı 1 dakika daha uzatabilirsin. Bunu da anlarım ama bir anda maç bitmemeye başladı. O 6 dakika oldu mu sana 9 dakika? Orta yapılıyor, Kasımpaşalı futbolcular uzaklaştırıyor. Hakem 'Durun' diyor. Herkes duruyor, hakem soruyor kulağına tutup 'Bir şey var mı?' diyor. Hop bir karambol, hakem bir daha sorduruyor. 'Ne oldu?' diye soruyor futbolcular, 'Bir şey var mı?' diye soruyor VAR'a. Yine 'Hayır' cevabı geliyor, devam.

Bu nasıl bir lig, nasıl bir dünya?

Yine 8 hakem hocasının ortak kararını açıklayacağım. Fenerbahçe'nin resmi olarak verilmeyen penaltı sayısı; 6 maç, 6 penaltı. 7. haftadayız, 7. de verilmedi merak etmeyin. Onu birazdan söyleyeceğim. Soruyorum, bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya?

Fenerbahçe’ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1

Fenerbahçe'ye gösterilmeyen sarı kart sayısı ise 1. Türkiye'deki 10 hakem hocasının ortak kararı bu. Size soruyorum, bir stoper sarı kart gördüğü zaman o defansı aynı şekilde yapabilir mi? Sarı kart kredisi yokken adamı indirebilir mi? Türkiye'de sarı kart operasyonu yapılıyor diyoruz. 3 sarı kart vermezsin, hakemliğin sorgulanmaz. O sırada sen operasyonunu yapmış, dengeyi bozmuş olursun. Bir hakem non-stop sarı kart vermezse bu maç adil olur mu?

‘Galatasaray’a 14 sarı kart gösterilmemiş’

Biz, sistemi de yıkacağız dedim. Bütün hakem yorumcularının ortak, hep beraber verdiği karara göre Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. 7 haftada 14 sarı kart gösterilmemiş. Varsa itirazı olan, laf yetiştirmesin. 13 desin, 12 zaten diyemezler.