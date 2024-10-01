Dto'dan Girişimcilik Ve Yeni Iş Modelleri Eğitimi Üzerine Seminer

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından düzenlenen Girişimcilik, Yeni İş Modelleri ve Mesleki Eğitim Semineri, büyük ilgiyle karşılandı. İş Geliştirme Uzmanı Psikolog Besim Ogelman’ın interaktif sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, katılımcılar girişimcilik ve inovasyon alanındaki yeteneklerini geliştirme imkânı buldu.

Girişimcilik ve inovasyon becerileri

Denizli Ticaret Odası’nın hizmet binasında gerçekleştirilen seminer, özellikle meslek lisesi öğretmenleri ve DTO üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İş Geliştirme Uzmanı Psikolog Besim Ogelman, katılımcılara uygulamalı girişimcilik eğitimleri verirken, yeni iş modelleri ve inovasyon konularına odaklandı. Ogelman, teknolojinin geldiği noktayı ve yapay zekânın iş dünyasındaki önemini vurgulayarak, “Dijital dünyada herkesin bu yeni sistemlerden faydalanması kaçınılmaz hale geldi” dedi.

Mesleki eğitime destek

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, seminerin ardından yaptığı konuşmada, meslek liselerinin nitelikli ara eleman yetiştirmedeki rolüne dikkat çekti. Erdoğan, “Geleceğimiz mesleki eğitime ve bu eğitimi veren öğretmenlerimize emanet. Onlara yapılan yatırım, yarınlarımıza yapılan en büyük yatırımdır” diyerek mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Teknoloji ve inovasyonun rolü

Seminerin dikkat çeken bir diğer noktası, yapay zekânın iş dünyasında nasıl kullanılması gerektiği oldu. Ogelman, yapay zekâ ve büyük veri (big data) sayesinde işlerin daha hızlı ve verimli yapılabileceğini, bu teknolojilerin girişimciler için önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Ayrıca, sosyal medya ve internetin iş dünyasındaki önemini vurgulayan Ogelman, “Bu araçlar, rekabet gücünü artıran önemli destekler sunuyor. Neden bu imkânlardan yararlanmayalım?” dedi.

Eğitimlere katılanlardan tam not

Seminer katılımcıları da etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi. Öğretmen Aslıhan İnce, “Denizli Ticaret Odası’nın düzenlediği bu eğitimler, öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak,” dedi. Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Baran ise, “DTO, meslektaşlarımıza eşsiz bir fırsat sundu” diyerek teşekkürlerini iletti.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, seminerin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Erdoğan, gelecekte de benzer eğitimlerle devam edeceklerini vurguladı ve “Geleceğin iş dünyasında başarılı olmak için gerekli girişimcilik ve inovasyon becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerimiz sürecek” diyerek konuşmasını tamamladı.