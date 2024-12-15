Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe, bugün Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcı hakemler ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan olacak.

Fenerbahçe’nin durumu

Ligde geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 32 puanla lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak sarı-lacivertliler, son lig maçında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuş, ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’ya 2-0 kaybetmişti.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca, Beşiktaş deplasmanında sarı kart cezalısı olan Alexander Djiku da Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçında eleştirilerin hedefi olan Samet Akaydin’i de sahaya sürmeyeceğini açıkladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığını atlatmasının ardından ilk 11’e dönecek. Savunma tandeminde Çağlar ile Becao ikilisi görev alacak.

Başakşehir’in durumu

Bu sezon ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir, topladığı 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Son iki lig maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi’nde de Heidenheim’ı 3-1 mağlup ederek moral depoladı.

Başakşehir’de ise Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Çağdaş Atan, son haftalardaki çıkışını güçlü rakibi karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Maç öncesi öne çıkanlar

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 5 resmi maçı kazandı. Bu maçlarda yalnızca 1 gol yedi.

Başakşehir’in son 4 resmi maçının 3’ünde karşılıklı goller kaydedildi.

Fenerbahçe, evinde Başakşehir’e karşı 16 lig maçında 12 galibiyet aldı.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz, Dzeko

Başakşehir:

Muhammed, Opoku, Duarte, Lima, Ba, Onur, Kemen, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek