UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3. eleme turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Türkiye’den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri, sırasıyla saat 13.00, 14.00 ve 15.00’te gerçekleşecek kura çekimleriyle belli olacak.

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yer alacak Fenerbahçe, bu aşamayı geçmesi durumunda play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler elenirse yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Kura çekimi TSİ 13.00’te yapılacak ve Fenerbahçe’nin rakibi şu ekiplerden biri olacak:

Benfica

Club Brugge

Feyenoord

Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin galibi

Beşiktaş hem Avrupa Ligi hem Konferans Ligi için beklemede

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip turu geçerse Avrupa Ligi’nde devam edecek; elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

Kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Rangers - Panathinaikos (kaybedeni)

FC Viktoria Plzen - Servette (kaybedeni)

SK Brann - FC Salzburg (kaybedeni)

Beşiktaş'ın Shakhtar'a elenmesi durumundaki Konferans Ligi muhtemel rakipleri:

Rosenborg - Banga

Austria Wien - Spaeri

Hibernian - Midtjylland (kaybedeni)

Silkeborg - Akureyri

St. Patricks - Kalju

Kauno Zalgiris - Valur

Başakşehir’in Konferans Ligi kurası TSİ 15.00’te

Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgar temsilcisi Cherno More ile karşılaşacak Başakşehir’in 3. eleme turundaki olası rakibi bugün belli olacak.

Başakşehir’in muhtemel rakipleri:

Viking FK - FC Koper

Dundee United - FC UNA Strassen

RSC Anderlecht - BK Häcken (mağlubu)

AIK Stockholm - Paide Linnameeskond

1FC Kosice - FC Neman Grodno